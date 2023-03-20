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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالة قدرية.. محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

محمد ثروت ونجله
محمد ثروت ونجله

كشف الفنان الكبير محمد ثروت تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لنجله المخرج والمطرب أحمد ثروت بعد إصابته «متلازمة ميلر فيشر»، وهو مرض مناعي قائلًا: «إصابة أحمد وعلاجه تشهد حالة قدرية فبدأنا في مصر رحلة فحوصات والمرحلة الأولى من العلاج كانت في مصر وهي في غاية الأهمية وربنا أراد أن تكون المرحلة الأولى من العلاج في مصر تحت إشراف الطبيب محمود حميدة».

بعد سفره ألمانيا للعلاج.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد ثروت

نتيجة عينة اليوم هتحدد كل شيء.. تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد ثروت

واصل الفنان الكبير في مداخلة هاتفية «خلال» برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، اليوم، أنه «رغم أن استخدام الكورتيزون يحتاج لقرار جريء لكن الطبيب محمود حميدة في مصر أخذ قرارا جريئا وهو استخدام الكورتيزون بجرعات مكثفة وعالية أسهمت في تقليص الانتشار ووقف تفشي المرض الذي كان من الممكن أن يصل إلى الرئتين والمخ حتى إن الأطباء في ألمانيا أشادوا بالأطباء المصريين بالعلاج المبدئي وقالوا قرار جريء في توقيت مهم».

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أكمل: «المرحلة الثانية من العلاج كانت في ألمانيا واستقبلتنا الطبيبة المعالجة وطلبت منا الانفصال عن بعضنا منعًا للتوتر والقلق وقالت لازم ماتبقاش معاه حتى لا أنقل له توتري ولا يحدث العكس فتتأخر الاستجابة للعلاج، والوضع كان صعبا في لحظة من اللحظات لقيت ابني مش عارف يمشي».

وعن آخر التطورات الصحية قال: «عشان نبقى صُرَحا مع بعضينا أحمد مش قادر يقف على رجليه الآن واللي حصل قدر الله وهو متقبله جدًا وربنا منزل عليه رضا وسكينة والوضع صعب».

لافتًا إلى أن الإصابة بـ «متلازمة ميلر فيشر»، تحدث فجأة وفي وقت قصير قائلًا: «يكفي كمية الدعاء اللي تلقاها من الناس حتى اللي مش عارفينه والقلوب الطيبة والدعاء هو ما يدفعه على الإصرار في التغلب على المحنة».

وعن الخطوات القادمة قال: «المرحلة الأولى من العلاج سليمة ولكن تداعيات المرحلة الأولى سيئة وجعلته غير قادر على الوقوف على قدمه بالأخص اليسرى تحديدًا والعلاج أن يتم عزله في أماكن أمراض المناعة ويتم تأهيله وفقًا لأسلوب العلاج المتفق عليه عبر الأجهزة والتمارين وهي قصة معقدة وشديدة الدقة وتحمل جوانب طبية ونفسية» .

وعن صعوبات سحب عينة مياه المخ وما واجهه من ألم قال: «أثناء سحب عينة من ماء المخ كانت شديدة الألم وكان بيصرخ بأعلى صوته وكنت بوصيه بالصبر حيث يتم أخذ الجرعة من منطقتين في الفقرات دون بنج ولا بد أن يكون مستيقظا واي حركة اثناء سحب الجرعة في غاية الخطورة».

أتم قائلًا: «ادعوله ده ابني ولو إديته عمري أنا فداه ومقدرش أتأخر وهو ابن بار ويارب تقوملي بالسلامة وترجع لناسك وخطيبتك ومجتمعك، وهو وإنسان طيب وابيض ومحب للحياة والخير والناس، وربنا يجعل كل دعاء الناس من حظه ونصيبه».

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