بعد سفره ألمانيا للعلاج.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد ثروت

طمأن المخرج والمطرب أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت الجمهور على حالته الصحية بعد سفره للعلاج في المانيا.

نشر أحمد ثروت، صورة له من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك “، وعلق قائلاً:”حبيت اشارك معاكم، بعد ٣٥ يوم أول يوم اخرج اتمشي برة اوضة المستشفى، اتشحنت طاقة ايجابية الحمد لله و بدعواتكم ان شاء الله ربنا يكتبلي الخير".

وتابع :"إنّ الله الذي اختار لك الطريق من أوله، فلن يتركك في منتصفه #Day35

#FightingMillerFisherSyndrome".

يذكر أن المطرب أحمد ثروت - ابن الفنان محمد ثروت - نشر مقطع فيديو، له مع خطيبته، بعدما ساندته في أزمة مرضه الأخيرة، إذأصيب بـ متلازمة ميلر فيشر، التي أفقدته الحركة.

وعلق أحمد محمد ثروت، على الفيديو، برسالة موجهها لـ خطيبته، قائلًا: «لو وقفت تاني علي رجلي هيكون ليكي فضلبعد ربنا ف دة… وقفتي جنبي، سندتيني وسهرتي شهر جنبي من غير نوم وكنتي مؤمنه فيا من أول يوم عرفنا بعضفيه».

وتابع أحمد محمد ثروت: «فعلاً لو قعد عمر كامل اوفيكي حققك مايكفيش ١٪؜ من اللي بتعمليه معايا يا بنت الأصول وانشاء الله اقوم بس وايامك كلها تبقي عوض عن كل ليلة صعبة قضيناها مع بعض».

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ابن محمد ثروت يتعرض لوعكة صحية

نشر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت صورة لحبيبته من المستشفى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب: "أفضل قضاء أوقات سيئة معك على الأوقات الجيدة مع شخص آخر. أفضل أن أكون بجانبك في عاصفة على أنأكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول.

كشفت إحدى أقارب نجل الفنان محمد ثروت تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله الي المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": تعرض لجلطة في العصب الخامس والسابع وهو الآن تحت الملاحظة ولم يحددموعد خروجه بعد من المستشفى"، وطلبت من الجميع الدعاء له".

ونشر عبر حسابه صورة له من داخل المستشفى بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريانحساس واضطراب فى الجهاز العصبى.

حالة أحمد محمد ثروت

كشف المطرب محمد ثروت تطورات الحالة الصحية لابنه المخرج أحمد ثروت؛ بعد إصابته بجلطة فى شريان حساس.

ونشر ثروت على حسابه على "فيس بوك" صورة برفقة ابنه على سرير المرض، وكتب: "حابب أشكر كل اللي سأل عنابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يارب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابةللعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

وأضاف: "ورسالة إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفائك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غيرالصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي".

يذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى احدى المستشفيات، بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل، ما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.