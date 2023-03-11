بعد رسالته المؤثرة لها بسبب مرضه.. 10 صور لـ ابن محمد ثروت وخطيبته

شارك المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، جمهوره على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، رسالة مؤثرة لخطيبته لما الشواربى بعد وعكته الصحية.

وكانت ساندته خطيبته في أزمته الصحية وسفره إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج، إثر إصابته بمرض نادر يطلق عليه "متلازمة ميلر فيشر".

ونشر أحمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام مقطع فيديو للعديد من اللقطات التي تجمعه مع خطيبته خلال أزمتة الصحية بأغنية "زي ما أنتي" بصوته، معلقا: "لو وقفت تاني علي رجلي هيكون ليكي فضل بعد ربنا ف دة… وقفتي جنبي، سندتيني وسهرتي شهر جنبي من غير نوم وكنتي مؤمنه فيا من اول يوم عرفنا بعض فيه".

وأضاف أحمد ثروت: "فعلاً لو قعدت عمر كامل اوفيكي حققك ما يكفيش ١٪ من اللي بتعمليه معايا يا بنت الأصول وإن شاء الله أقوم بس وأيامك كلها تبقى عوض عن كل ليلة صعبة قضيناها مع بعض".

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من صورهم بعد إثارتهم الجدل على السوشيال ميديا …