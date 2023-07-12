استطاع المشي.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت بعد إصابته بمرض نادر

نشر المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، أول فيديو لمحاولة مشي ناجحة بعد تعرضه لوعكة صحية استمرت لأكثر من ١٦٠ يوم اثر إصابته بمرض مناعي نادر يسمى "ميلر فيشر" مما أدى لتوقفه عن الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

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وفي الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحمد ثروت وهو يحاول المشي والوقوف بعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي بمساعدة فريق طبي في ألمانيا، قائلاً: "الحمد لله كرم من ربنا و بفضل دعواتكم انهاردة بعد ١٦٠ يوم صراع مع متلازمة ميلر فيشر أول يوم أنجح اني أقف تاني على رجلي بعد عشارت الأسابيع ومئات المحاولات، وحابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي الي كان حبهم ليا من اسباب اني اقف تاني علي رجلي بعد ستر و توفيق ربنا.

وتفاعل جمهور أحمد ثروت مع الفيديو بشكل كبير، وأشادوا بقوة إرادته وصبره في مواجهة المرض والتغلب عليه، وتمنوا له دوام الصحة والعافية، وأن يعود إلى الحياة الطبيعية قريباً.