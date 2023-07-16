ياسمين صبرى تكشف عن موعد طرح فيلم " أبو نسب"

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن موعد طرح فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام.

وردت ياسمين صبري على سؤال احد متابعيها على خاصية Ask بتطبيق انستجرام حول موعد طرح الفيلم.

وقالت ياسمين صبري :" الشهر الجاى.. شهر ٨".

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب، وذلك استعداد لعرضه نهاية فصل الصيف.



ويصور إمام خلال هذه الفترة داخل أحد الفنادق الخاصة، حيث أن المشاهد التى يقوم بتصويرها تجمعه بالفنانة ياسمين صبري وماجد الكدواني بطلي العمل.

فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

بدا المخرج شريف عرفة فى التحضير إلى فيلمه الجديد والذى يحمل اسم “الأستاذ” حيث انتهى مؤخرا من تأليفه أيضا.

شريف عرفة اختار لبطولة الفيلم الفنان محمد إمام ومن المقرر أن يبدأ تصوير بعد انتهاء تصوير فيلمه “ابو نسب” ويتبقى له بضعة أيام.