‏منشور عبر الـFacebook يساعد الأجهزة الأمنية في ضبط سارقي أغطية البالوعات بالمرج

‏بعد تداول منشور عبر ال Facebook ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالمرج ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية وبحوزتهما (غطاء بالوعة) ، وأقرا بإرتكابهما الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.