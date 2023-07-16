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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.
 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28300 طن تشمل: 1465 طن جبس معبأ، و600 طن رمل، و6120 طن يوريا، و3554 طن أسمنت معبأ، و16561 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26146 طنا تشمل: 1060 طن خشب زان، و617 طن حديد، و3641 طن أبلاكاش، و100 طن زيت طعام، و1738 طن كسب عباد شمس، و3950 طن خردة، و3358 طن أرز معبأ، و789 طن فول، و5550 طن عدس، و5343 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 294 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4379 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 171863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 212263 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 4009 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4989 شاحنة.

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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

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