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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيفروليه النقل 2024 الزيرو بمصر

شيفروليه النقل موديل
شيفروليه النقل موديل 2024 الجديدة

تتوالي زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري ، خصوصا بعد تقدمها لدي الوكلاء والموزعين، وترجع أسباب تلك الزيادة الي العديد من الأزمات التي طرأت علي قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمن أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت سيارات شيفروليه النقل موديل 2024 .

سيارة شيفروليه النقل موديل 2024

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في سوق المستعمل

بأقل سعر في 2023.. شيفروليه لانوس بـ 120 ألف جنيه

شيفروليه النقل موديل 2024

- يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 الجديدة داخل السوق المصري :

سيارة شيفروليه النقل موديل 2024

- سعة محرك شيفروليه النقل

تمتلك سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 79 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 176 نيوتن/متر، وتستخدم شيفروليه النقل ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتحتاج الي 18.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعة النقل الجديدة القصوى الي 168 كم/ساعة .


- أسعار شيفروليه النقل الجديدة

مقصورة شيفروليه النقل موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 622 ألف جنيه، وهو نفس السعر السابق.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 630.800 ألف جنيه، بدلاً من 629.300 ألف، بزيادة قدرت بـ  1500 جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر  620.500 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 673.500 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 682.300 ألف جنيه، بدلاً من 680.800 ألف، بزيادة 1500 جنيه. 
 

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