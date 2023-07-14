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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في سوق المستعمل

شيفروليه أفيو موديل
شيفروليه أفيو موديل 2007

زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العامين الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

شيفروليه أفيو موديل 2010

مواصفات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2007 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

شيفروليه أفيو موديل 2010

بلغت أبعاد وقياسات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بطول بلغ 4.310 متر، وعرض 1.710 متر مع ارتفاع بواقع 1.505 متر، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية متوسطة الحجم وشبكة تهوية بركيزة واحدة عرضية يتوسطها شعار شيفروليه.

وبلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

شيفروليه أفيو موديل 2010

أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 160 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

شيفروليه أفيو سوق المستعمل مستعملة شيفروليه أفيو

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