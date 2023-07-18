وزير الري يلتقي عددا من النواب لمناقشة طلباتهم

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالنواب “هند رشاد، خالد مشهور، عبد الله لاشين، محمد عبد العليم داود” أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ؛ لبحث الطلبات المقدمة منهم، والتوجيه بدراستها، طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

وعقد اللقاء، بحضور كل من: المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

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