العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

علق الاعلامي خالد الغندور علي انتقال امام عاشور الي النادي الاهلي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" صفقة من العيار الثقيييييييييييل ".



أعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور القادم من الدوري الدنماركي إلي صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".

أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.