محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

علّق أشرف عبد العزيز محامي كهربا، على انتقاد بعض الإعلاميين لـ انتقال كهربا وإمام عاشور إلى النادي الأهلي .

وكتب عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"إعلامي أمس جلس يتحدث عن قضايا علي كهربا وإمام عاشور وهو معتقد إن ده رد علي انتقالهم إلى النادي الأهلي عايز أقول له إنه صدر حكم نهائي وبات ضدك لصالح لاعب بسبب ما تم تداوله أيضاً من حديث علي لسانك وإن شاء الله يتم تنفيذه في أقرب وقت وأنتظر دعوى تعويض بمبلغ 2 مليون جنيه، وأنتظر اتخاذ الاجراءات القانونية في الحديث الجديد".



انضمام إمام عاشور

وكان قد أعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور القادم من الدوري الدانماركي إلي صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور : "لاعب جديد في الجزيرة".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا عن ضم إمام عاشور قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.