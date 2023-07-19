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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تخسر أمام ليتوانيا .. وتلعب على تحديد المراكز بمونديال شابات السلة

صدى البلد

خسر المنتخب الوطني لشباب كرة السلة تحت 19 عامًا بقيادة مديره الفني الكندي مصطفى هدهود، أمام نظيره الليتواني بنتيجة 64 - 86 في إطار ثمن نهائي بطولة كأس العالم والمقامة بإسبانيا خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء سيطرة ليتوانية منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: "24-18، 37-40، 68-50، 86-64".

وبهذه النتيجة صعد المنتخب الليتواني لربع نهائي البطولة المونديالية فيما يلعب الفراعنة على تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وقدمت لاعب الفراعنة جنا الألفي، مباراة قوية، وكانت الأفضل في صفوف منتخب مصر، بعدما نجحت في تسجيل 28 نقطة، بالإضافة إلى نجاحها في استعادة الكرة 13 مرات إلى جانب تقديم مساعدة واحدة لزملائها واستطاعت خطف الكرة في مناسبتين، وهو الأمر الذي جعل فاعليتها في اللقاء +24.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة 12 لاعبة وهن: "جنى الألفي – جنى طارق السعيد – جنى السيد – هنا عبد العال – سلمى خضر – تمارا نادر السيد – جنى الشامي – جودي وائل – عائشة سالم – نور المهدي – سارة أسامة – جايدا خالد".

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشابات تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما حصد فضية بطولة أفريقيا الأخيرة لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022.

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