التيار الإصلاحي الحر يثمن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك زكي والباقر

يثمن التيار الإصلاحي الحر استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأصدر التيار الإصلاحي الحر بيانا رسميا أمس يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ والتى تعطيه الحق فى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

وأعلن النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكتب عبد العزيز على صفحته بفيسبوك قائلا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".