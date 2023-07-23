أهم الأخبار.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس.. وفاة والد الفنانة مي كساب .. تفاصيل تعرض إنجي المقدم للتحرش

نشر موقع صدى البلد ، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة



عمرو أديب يكشف تفاصيل خناقة مرتضي منصور.. ويوجه رسالة قاسية لميدو| فيديو



صدمة كبيرة.. إنجي المقدم تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش



وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض



حالته متدهورة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي



جمال شعبان عن فتاة مترو حلوان: حالتها صعبة وتحتاج لتدخل جراحي| فيديو



عالم أزهري: حالتان ينتظر فيهما الرجل انتهاء عدة طليقته ليتزوج



إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الانتهاء من العملية الجراحية لنتنياهو

