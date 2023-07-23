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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض

مي كساب
مي كساب

توفى منذ قليل والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى.

وفاة والد مي كساب


وكان والد مي كساب قد اجري عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.

مي كساب 

علم صدى البلد أن حالة والد الفنانة مي كساب ؛ تدهورت خلال الساعات الماضية على الرغم من اجرائه عملية جراحية .
ويحتاج والد مي كساب الي الدعاء حيث أن المحاولات الطبية فشلت.


والد مي كساب

وأكدت الفنانة مي كساب، أن والدها سيخضع لعملية جراحية طالبة من جمهورها الدعاء له.

وكتبت مي كساب، من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”: “أبويا هيعمل عمليه دلوقتي إدعوله من قلوبكم ربنا ينجيه”.

وكانت الفنانة مي كساب، قد طلبت من متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، بالدعاء لوالدها ؛ عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت:"١٥ يوم في العناية المركزة كانهم ١٥ سنة ولسة حالته حرجة.

ونشرت مي كساب، صورة لها رفقة والدها، وعلقت عليها: “أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب إكتبله الخبر اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب إقف جمبنا مالناش غيرك إدعوله".
أكدت الفنانة مي كساب، أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.

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