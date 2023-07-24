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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-7-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يتطلع المصريين بشكل يومي إلى لمعرفة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

 

وضمن نشراته الخدمية، يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023، 29 ذي الحجة 1444 هجرية.

وفيما يلي قائمة بمواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة4:28 ص6:9 ص1:1 م4:38 م7:54 م9:22 م
الأسكندرية4:29 ص6:12 ص1:7 م4:46 م8:1 م9:32 م
طنطــا4:27 ص6:8 ص1:3 م4:41 م7:56 م9:26 م
المنصورة4:24 ص6:6 ص1:1 م4:40 م7:55 م9:25 م
الزقـازيق4:25 ص6:7 ص1:1 م4:38 م7:54 م9:23 م
أسيــوط4:39 ص6:15 ص1:2 م4:32 م7:48 م9:14 م
سـوهاج4:39 ص6:14 ص1:0 م4:29 م7:45 م9:10 م
بنى سويف4:32 ص6:11 ص1:2 م4:37 م7:53 م9:20 م
المنـيـا4:37 ص6:15 ص1:3 م4:36 م7:52 م9:18 م
قـــنا4:36 ص6:11 ص12:56 م4:24 م7:40 م9:4 م
أســوان4:42 ص6:14 ص12:55 م4:18 م7:36 م8:57 م
مطـروح4:39 ص6:22 ص1:18 م4:57 م8:13 م9:43 م
الغردقـة4:28 ص6:4 ص12:51 م4:22 م7:38 م9:3 م
الخارجـة4:48 ص6:22 ص1:5 م4:32 م7:49 م9:12 م
الإسماعيلية4:22 ص6:4 ص12:57 م4:35 م7:51 م9:20 م
دمياط4:21 ص6:4 ص12:59 م4:39 م7:54 م9:25 م
السـلوم4:47 ص6:30 ص1:26 م5:6 م8:21 م9:52 م
نويـبع4:18 ص5:57 ص12:48 م4:22 م7:38 م9:6 م
حلايــب4:32 ص6:2 ص12:40 م3:58 م7:18 م8:38 م
شرم الشيخ4:24 ص6:1 ص12:49 م4:21 م7:37 م9:3 م
الفـيــوم4:33 ص6:12 ص1:3 م4:38 م7:54 م9:22 م
6أكتـوبر4:29 ص6:10 ص1:3 م4:39 م7:55 م9:24 م
كفر الشيخ4:25 ص6:7 ص1:3 م4:42 م7:58 م9:28 م
الحامول4:23 ص6:6 ص1:2 م4:41 م7:57 م9:28 م
بلطيم4:23 ص6:6 ص1:2 م4:42 م7:58 م9:29 م
طابا4:16 ص5:55 ص12:47 م4:22 م7:38 م9:6 م
راس سدر4:23 ص6:4 ص12:56 م4:31 م7:48 م9:16 م
الطـــور4:25 ص6:3 ص12:52 م4:25 م7:41 م9:7 م
دهب4:20 ص5:58 ص12:48 م4:22 م7:38 م9:5 م
ابوزنيمة4:24 ص6:3 ص12:54 م4:29 م7:45 م9:13 م
راس غارب4:27 ص6:5 ص12:54 م4:27 م7:43 م9:10 م
القصير4:29 ص6:4 ص12:49 م4:17 م7:34 م8:58 م
برنيس4:31 ص6:3 ص12:44 م4:7 م7:25 م8:47 م
سفاجة4:28 ص6:4 ص12:51 م4:20 م7:37 م9:2 م
مرسى علم4:30 ص6:4 ص12:47 م4:12 م7:30 م8:53 م
شلاتين4:33 ص6:5 ص12:44 م4:5 م7:24 م8:45 م
سيدى برانى4:42 ص6:26 ص1:23 م5:3 م8:19 م9:51 م
الضبعة4:35 ص6:18 ص1:13 م4:51 م8:8 م9:38 م
العلمين4:34 ص6:16 ص1:11 م4:49 م8:5 م9:35 م
واحة سيوة4:53 ص6:33 ص1:24 م4:59 م8:15 م9:43 م
موط (الداخلة )4:52 ص6:27 ص1:11 م4:37 م7:55 م9:18 م
الفرافرة4:51 ص6:27 ص1:14 م4:45 م8:1 م9:27 م
البويطى4:43 ص6:21 ص1:11 م4:44 م8:0 م9:27 م
باريس4:49 ص6:22 ص1:4 م4:29 م7:46 م9:9 م
المحلة الكبرى4:25 ص6:7 ص1:2 م4:40 م7:56 م9:26 م
الحمام4:32 ص6:12 ص1:3 م4:38 م7:54 م9:22 م
نجع حمادى4:37 ص6:12 ص12:58 م4:25 م7:43 م9:7 م
بورسعيـد4:20 ص6:2 ص12:57 م4:36 م7:52 م9:22 م
السـويس4:23 ص6:4 ص12:56 م4:33 م7:48 م9:17 م
العريـش4:14 ص5:57 ص12:51 م4:30 م7:46 م9:16 م
الطـــور4:25 ص6:3 ص12:52 م4:25 م7:41 م9:7 م
دمنـهـور4:28 ص6:10 ص1:5 م4:43 م7:59 م9:29 م
ادفو4:39 ص6:12 ص12:55 م4:21 م7:38 م9:0 م
اسنا4:39 ص6:13 ص12:56 م4:22 م7:39 م9:2 م
الأقصر4:38 ص6:12 ص12:56 م4:23 م7:40 م9:3 م
القاهرة الجديدة4:28 ص6:8 ص1:1 م4:38 م7:53 م9:22 م
توشكى4:51 ص6:22 ص1:1 م4:21 م7:39 م9:0 م
الدلنجات4:29 ص6:10 ص1:4 م4:43 م7:58 م9:28 م
كاترين4:23 ص6:1 ص12:51 م4:24 م7:40 م9:7 م
السادات4:30 ص6:11 ص1:4 م4:42 م7:57 م9:26 م
مدينة 15 مايو4:29 ص6:9 ص1:1 م4:37 م7:53 م9:21 م
الصالحية الجديدة4:25 ص6:6 ص1:0 م4:37 م7:53 م9:22 م
العاشر من رمضان4:25 ص6:6 ص12:59 م4:36 م7:52 م9:21 م
العاصمة الادارية الجديدة4:28 ص6:8 ص1:0 م4:37 م7:52 م9:21 م
العبور4:27 ص6:8 ص1:1 م4:38 م7:53 م9:22 م
الفشن الجديدة4:34 ص6:13 ص1:3 م4:37 م7:53 م9:20 م
المنصورة الجديدة4:25 ص6:8 ص1:3 م4:43 م7:58 م9:29 م
النوبارية الجديدة4:24 ص6:5 ص12:59 م4:37 م7:52 م9:22 م
بدر4:35 ص6:16 ص1:8 م4:45 م8:1 م9:29 م
بنى مزار الجديدة4:29 ص6:7 ص12:56 م4:29 م7:45 م9:12 م
بورسعيد الجديدة سلام4:18 ص6:0 ص12:55 م4:33 م7:49 م9:19 م
بئر العبد الجديدة4:24 ص6:6 ص1:0 م4:39 م7:54 م9:24 م
توشكى الجديدة4:52 ص6:23 ص1:2 م4:22 م7:40 م9:1 م
حدائق العاصمة4:23 ص6:4 ص12:57 م4:34 م7:49 م9:18 م
رشيد الجديدة4:12 ص5:55 ص12:50 م4:29 م7:45 م9:15 م
رفح الجديدة4:26 ص6:9 ص1:4 م4:43 م7:58 م9:28 م
سفنكس الجديدة4:27 ص6:7 ص1:0 م4:37 م7:52 م9:21 م
شرق العوينات4:46 ص6:17 ص12:55 م4:15 م7:34 م8:54 م
غرب النوبارية4:23 ص6:4 ص12:58 م4:36 م7:51 م9:21 م
منوف4:28 ص6:9 ص1:3 م4:40 م7:56 م9:25 م
ديارب نجم4:25 ص6:7 ص1:1 م4:39 م7:55 م9:24 م
ابو تشت4:38 ص6:13 ص12:58 م4:26 م7:43 م9:7 م

 

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