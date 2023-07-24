مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يتطلع المصريين بشكل يومي إلى لمعرفة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

وضمن نشراته الخدمية، يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023، 29 ذي الحجة 1444 هجرية.

وفيما يلي قائمة بمواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة: