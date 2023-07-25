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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد | لحظة تحطم طائرة إطفاء بحرائق اليونان

لحظة تحطم درامية
لحظة تحطم درامية لطائرة اطفاء بحرائق اليونان

تحطمت طائرة أُرسلت لإخماد نيران حرائق الغابات المتزايدة في الجزر اليونانية، في أحد التلال أثناء قيامها بمهمتها. 

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أظهرت صور التحطم الطائرة وهي تهبط بالقرب من بلاتانيستوس وكاريستوس ، وهما قريتان في رودس. 

 

ومنذ ذلك الحين تم إرسال طائرة هليكوبتر للطوارئ إلى حادث تحطم الطائرة وهي في طريقها لتقييم الوضع بعد أن سقطت الطائرة عن الأنظار قبل تصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم.

يأتي الحادث المروع بعد أيام من إجراءات الإخلاء التي تمت الموافقة عليها لإبعاد الناس عن الحرائق التي اندلعت منذ أيام في جميع أنحاء اليونان.

 

تم اتخاذ تدابير للوقاية من حرائق الغابات أثناء تنفيذ عمليات الإخلاء في جميع أنحاء جزيرة رودس.

 

 شهدت اليونان سلسلة من موجات الحر التي ضربت جزرها وبرها الرئيسي ، مع موجة حر ثالثة متتالية تجاوزت درجات الحرارة الآن 40 درجة مئوية.

 

 وأجريت عمليات الإجلاء في جوف الليل عندما كانت درجات الحرارة منخفضة حيث تم نقل الناس إلى بر الأمان مع اندلاع الحرائق من حولهم ، وحذر المصطافون البريطانيون من مخاطر زيارة الجزر.

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