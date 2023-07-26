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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتتاح مخيم صيفي للأطفال من ذوي الهمم في غزة

صدى البلد

افتتحت منظمة غير حكومية أمريكية ، مخيمًا صيفيًا للأطفال ذوي القدرات الخاصة في قطاع غزة المحاصر، واستقبل مخيم القدوة الذي افتتحه صندوق إغاثة أطفال فلسطين، أمس الثلاثاء ، 120 طفلاً وشاباً من ذوي الهمم.

ويقع المخيم في مدينة خان يونس، ويهدف إلى توفير مساحة آمنة للأطفال، كما يستمر المخيم لمدة 10 أيام، ويقدم أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية لمبتوري الأطراف، حسبما نشرت وكالة الأناضول التركية.

تعمل المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها منذ أكثر من 30 عاماً لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأطفال المرضى والجرحى في الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان.

غزة مخيم فلسطين ذوى الهمم القدرات الخاصة

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