دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب .. ردده طوال اليوم

دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب .. الدعاء سلاح المؤمن القوي ودعاء المؤمن مستجاب فى اى وقت فما بال الدعاء فى الايام العظيمة مثل يوم عاشوراء.. فعلى كل منا أن يدعو بـ دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب ، ولم يرد نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بتخصيص دعاء معين في يوم عاشوراء، ويستحب صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء اتباعًا لسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، ولكي ينال المسلم الأجر والثواب عند صيامه يوم عاشوراء حيث يكفر الله تعالى ذنوب السنة الماضية عند صيام يوم عاشوراء.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب

يستحب الإكثار من الدعاء في يوم عاشوراء، و دعاء يوم عاشوراء يكون مستجابا ، لأن المسلم يكون فيه صائماً لله تعالى، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»، ومع اقتراب يوم عاشوراء يبحث الكثير عن دعاء يوم عاشواء المستجاب ، ونقدم لكم دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب .



دعاء يوم عاشوراء مكتوب

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.



دعاء يوم عاشوراء مستجاب

يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».