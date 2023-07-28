وزير الخارجية الصيني الجديد: سنعمق الشراكات مع الدول الأخرى

أدلى وزير الخارجية الجديد وانج يي ،اليوم الجمعة، بأول تصريح له منذ إعادة تعيينه في هذا المنصب.

وأعرب يي عن التزامه بتعميق الشراكات وحماية سيادة بلاده.

وقال وانج يي في بيان، إن وزارته "ستعمق الشراكات مع الدول الأخرى، وتشارك بنشاط في إصلاح الحوكمة العالمية، وتحمي بحزم سيادة وأمن وتنمية ومصالح الصين".



وتم تعيين وانج يي مجدداً وزيراً للخارجية، الثلاثاء الماضي، ليحل محل وزير الخارجية السابق تشين جانج، والذي استمر غيابه الغامض شهراً واحداً، وأثار تساؤلات بعد سبعة أشهر فقط من تولي منصب وزير الخارجية.

وذكرت بكين فقط أن تشين كان غائباً عن العمل لأسباب صحية غير محددة.

وتم تعيين تشين وزيراً للخارجية في ديسمبر، لكنه لم يظهر للعلن منذ 25 يونيو الماضي، عندما التقى بدبلوماسيين في بكين.

وسبق لوانج يي أن شغل منصب وزير الخارجية من عام 2013 حتى عام 2022.