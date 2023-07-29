رئيس مصنع الأصدقاء: حياة كريمة لها فضل كبير على قرى سوهاج

‏قال محمد صلاح رئيس مجلس إدارة مصنع الأصدقاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار مركز "أم دومة" بمحافظة سوهاج وذلك في شهر يناير الماضي وافتتح عدة مشروعات بالإضافة الى المدارس بالطبع.

مبادرة حياة كريمة

وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "حياة جديدة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن لا يوجد قرية في محافظة سوهاج إلا وبها إنجاز من حياة كريمة سواء مدرسة او وحدة صحية وذلك غير البنية التحتية التي تم عملها من أجل الأهالي، مؤكدا أن هناك أماكن لم يكن بها غاز أو صرف صحي لكن كل ذلك تم علاجه، وحياة كريمة كان له فضل كبير على محافظة سوهاج.