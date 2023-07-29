القمة الروسية الأفريقية الثانية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي: تاريخية.. وحملت رسائل مهمة

سليمان وهدان:

كلمة السيسي في القمة الروسية الأفريقية حملت رسائل مهمة

القوى العاملة بالنواب:

رؤية السيسي تضمن مواجهة المشكلات والأزمات في أفريقيا

عضو مجلس الشيوخ:

كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الروسية الأفريقية تاريخية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج البرلمان، موضحين أنها في ظل تنامي العلاقات المصرية الروسية والتي شهدت مزيد من التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والتجارية السياحية وغيرها.

دور فاعل لمصر إقليميا ودوليا

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لها دور فاعل ومؤثر إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن مصر هي بوابة العالم إلى أفريقيا، وهو ما يعكس الاهتمام الدولى بتعميق العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بقوة خلال مشاركة مصر في القمة الروسية – الأفريقية والتى تأتي في نسختها الثانية، بعد القمة الأولي التى عقدت قمة في مدينة سوتشي في أكتوبر 2019.

وقال "وهدان"، في تصريحات له اليوم، إن روسيا حريصة على تعميق علاقاتها بأفريقيا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وأزمات أثرت على جميع الدول دون استثناء، مؤكدا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة كانت شديدة الوضوح وتحمل رسائل مهمة، منها أن دول القارة لن تدخل في صراع الاستقطاب من جانب الدول الكبري، وأن تعميق العلاقات يجب أن يكون وفقا لعدد من المحددات منها احترام سيادة دول القارة وحماية أمنها والبحث عن التنمية المستدامة التى تحقق مصلحة شعوبها أولا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس تضمنت مطالبة العالم بوضع احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية على اقتصاديات هذه الدول، جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، مطالبا بضرورة التفاعل مع الرؤية المصرية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة.



وشدد النائب سليمان وهدان، على أهمية رؤية الرئيس السيسي بشأن البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حدًا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.

ومن جانبها، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية التى القاها أمام القمة الروسية الأفريقية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً فى كلمته وقدم رؤية شاملة وواضحة لمواجهة التحديات والأزمات والمشكلات التى تواجه القارة السمراء.



وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم: لقد كنت فى قمة السعادة والفخر كمواطنة مصرية قبل أن أكون نائبة بمجلس النواب عندما وقف الرئيس السيسى شامخاً وأكد أمام هذه القمة فى كلمته على أن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيماناً منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، مؤكدة أن هذه الكلمات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى أدت إلى ارتياح وواسع النطاق لدى المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة



وطالبت النائبة سولاف درويش من المجتمع الدولي الاسراع فى الأخذ برؤية مصر التى طرحها الرئيس السيسى بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نُقدر أهمية التركيز عليها، كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى على أن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة، وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشد السلم والأمن، وتبحث عن التنمية المستدامة، التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة وايضاً تأكيد الرئيس السيسى على أن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم، يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة، لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.

كما طالبت النائبة سولاف درويش من المجتمع الدولي إعطاء اكبر اهتمام لرؤية الرئيس السيسى التى أكد فيها على ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حداً للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.

وأشادت النائبة، بتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته بأن التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا، تحتم وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال، داخل المحافل الدولية القائمة وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.

وأعربت النائبة، عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية، بدعم الشريك والصديق الروسي.

فيما أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، أن الكلمة التاريخية التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام فعاليات النسخة الثانية من القمة «الإفريقية_الروسية» عبرت بكل الصدق والأمانة عن الثقل المصري والدور المؤثر في محيطها الإقليمى والعربى والإفريقي والدولي، مشيراً الى الأهمية الكبيرة للقضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته والتى أكدت استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم القضايا الأفريقية.

تعزيز التعاون الأفريقي الروسي



وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم إن العالم أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن مصر هي البوابة الكبرى للدخول إلى القارة الإفريقية والمنطقة العربية وهو ما يدفع بقوة نحو تعزيز التعاون الأفريقي الروسي بما يخدم مصالح الشعوب العربية والافريقية ودعم وتعميق العلاقات التاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا.



وأكد الصالحى أنه فى إطار دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا جاءت مشاركة مصر فى فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية ترسيخًا لدور مصر المحوري وريادتها بقارة أفريقيا حيث تعد مصر الشريك الرئيسى لروسيا في التواصل بينها وبين القارة الأفريقية .



وقال الصالحى إن مصر حققت نجاحات كبيرة فى التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الافريقية وأكبر دليل على ذلك ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا خلال العام الماضى، لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 7.5 مليار دولار فى عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% وأيضاً ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا، حيث سجلت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.



وأوضح إن قيمة استثمارات دول أفريقيا بمصر بلغت نحو 501.4 مليون دولار خلال العام المالى الماضى 2021/2022، مقابل 430.5 مليون دولار خلال العام المالى السابق له 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%، مشيراً الى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول أفريقيا بلغت 158.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 113.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 39.3 %، مؤكداً أن التوجه الروسي نحو الشراكة مع أفريقيا يدخل من بوابة التنمية وتحديث البنية التحتية، وهو ما يتواكب مع الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي في العديد من المحافل الدولية، بالإضافة إلى ذلك دعم ما تسعى مصر إليه من تكثيف للعمل الدولي، من أجل ترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.