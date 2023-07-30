مجدي عبد الغني: الزمالك قدم مستوى فني وتكتيكي عالي أمام المنستيري

أشاد مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، بمستوي فريق الزمالك، في أولي مبارياته التي خاضها في البطولة العربية، أمام اتحاد المنستيري التونسي، والتي فاز بها ابناء القلعة البيضاء برباعية نظيفة، واعتلي صدارة المجموعة العربية مبكراً.



وقال مجدي عبد الغني مقدم برنامج ملعب الشمس، المذاع علي قناة الشمس، إن الزمالك قدم مستوي رائع ومميز علي المستوي الفني والبدني، وكذلك الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو قدم مباراة تكتيكية علي مستوي مميز.



وأوضح مجدي عبد الغني، أن الزمالك بالرغم من الأزمات التي يعاني منها الفريق قبل السفر إلى السعودية، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين نجحوا في احتواء كافة الأزمات ويبدو أن الجميع تعاهد علي العودة من جديد الي القاهرة حاملاً للقب بالرغم من صعوبة الأمر,



وأضاف مجدي عبد الغني أنه حرص علي مشاهدة مباراة النصر والشباب ضمن مجموعة الزمالك، والتي انتهت بالتعادل السلبي، واندهش من المستوي السيئ لكلا الفريقين بالرغم من تعاقدهم مع العديد من النجوم العالمية علي رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.