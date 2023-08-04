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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مواصلة أعمال تنفيذ وتطوير الطرق بالمناطق المختلفة بالشيخ زايد

صيانة الطرق بمدينة
صيانة الطرق بمدينة الشيخ زايد
الشيخ زايد 

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه جار تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحى العاشر بالمدينة، نظراً لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأى مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للأسفلت بمداخل المدينة والمحور المركزي حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ما يقرب من 90%، مشيراً إلى أنه بالنسبة لأعمال إنشاء الطرق الجديدة فإنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأساس وتركيب البردورات بطريق 12، 14 (الطرق المؤدية إلى مشروع جنة 2)، وكذا جارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت للطرق الداخلية بمشروع جنة 2 تزامنا مع قرب مواعيد تسليم الوحدات.
 

تنفيذ أعمال الصيانة بالشيخ زايد 


وقال المهندس أحمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ طريق الريفيرا بطول 3 كم وعرض 45 مترا الواصل بين طريق النزهة وطريق القاهرة/ اسكندرية الصحراوي ووصلت نسبة الإنجاز إلى 42%.



إزالة المخالفات

وفي سياق متصل، صرح المهندس أحمد مصطفى، بأنه تم شن حملة غلق وتشميع لمبنى بالحى ١١ المجاورة ٤ لمخالفة شروط التخصيص، وذلك بمعرفة إدارتي التنمية والأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير، بهدف منع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالشروط وعدم المخالفة، للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار متابعة أعمال غلق وتشميع وقطع المرافق عن جميع المخالفات بالمدينة والتصدي لها وإزالتها في مهدها.



 

الشيخ زايد أعمال التطوير الصيانة الطرق المدينة

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