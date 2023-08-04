انتشال جثة شاب من ترعة السويس بالإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في محافظة الإسماعيلية، من انشال شاب يبلغ من العمر 19 عاما عقب غرقه بترعة السويس.

إخطار بغرق شاب

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارا يفيد بغرق شاب بترعة السويس، بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقرية القراقرة نتيجة الاستحمام بالترعة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



ودفعت قوات الإنقاذ النهرى بفرقة بالتنسيق المسبق بين الشبكة الوطنية واطقم الانقاذ بادارة الحماية المدنية لمحافظة الإسماعيلية وفى تواجد رئيسة القريه مع فرق الطوارئ المختلفة والإسعاف.

تم استخراج جثمان الغريق من الترعة وتبين أن الشاب المتوفي يدعي محمد عيد زايد

وجارى نقل الجثمان لثلاجة مستشفى فايد التخصصى لتكون تحت تصرف النيابة .