زيلينسكي يكشف: ضربة صاروخية روسية تصيب شركة لتصنيع الطائرات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربة صاروخية روسية أصابت اليوم السبت، منشأة "موتور سيش" لتصنيع الطائرات.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال زيلينسكي في خطابه المسائي "اليوم كان هناك هجوم صاروخي روسي آخر على بلدنا، أصابت موتور سيتش" بالقرب من خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا، على بعد حوالي 300 كيلومتر (190 ميلا) جنوب غرب كييف".

وسمع منذ وقت قصير، دوي أجهزة الإنذار في كييف وزابوريجيا وتنبيهات جوية إثر تقارير عن انفجارات، لكن يبدو أن الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية أكثر انتشارًا.

وأبلغ عدد من المصادر، شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن انفجارات وإنذارات في أماكن أخرى، وتدعي أوكرانيا أن روسيا تطلق صواريخ باليستية على المدن، وتشير بعض التقارير إلى أن القوات الروسية تطلق صواريخ من داخل الأراضي البيلاروسية.