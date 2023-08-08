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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عشماوي: اتجاه في الدولة لإكساب الطالب مهارات سوق العمل والانفتاح على التخصصات الجديدة

التعليم
التعليم

كشف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

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تعزيز جودة التعليم والتأهيل لـ سوق العمل.. وخبراء: ضرورة تحديث المناهج وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن التعليم يؤثر ويتأثر بكل ما يخص المجتمع وقد يكون في المنزل والطريق إلى المدرسة، وهو أن يكون هناك طلاب لديهم شغف للتعلم.  


وأكد أن هناك اتجاها في الدولة من أجل التواكب مع ما يتم دوليا في سوق العمل وتطوير جودة التعليم، من أجل إكساب الطالب مهارات سوق العمل والانفتاح على التخصصات الجديدة.


واستطرد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه كانت هناك مهن موجودة منذ 10 سنوات وحاليا لم تعد مطلوبة، موضحا أنه في حال انتشار السيارات ذاتية القيادة لن يكون هناك حاجة لسائقين.


وشدد على أنه يوجد كثير من الكليات والمعاهد لم تحصل على الاعتماد حتى الآن وينبغي على الطالب أن يدخل على موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمعرفة موقف وجهته المقبلة في التعليم العالي من الاعتماد والجودة.


واختتم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه توجد بعض المدارس لديها مناهج متطورة وارتقت إلى مستوى جودة التعليم وحصلت على الاعتماد الدولي.
 

التعليم لجامعات المؤسسات التعليمية علاء عشماوي الهيئة القومية جودة التعليم

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