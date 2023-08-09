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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول الطريق لسعادتك.. 6 خطوات هتساعدك على «الموڤ أون» بسهولة

العلاقة العاطفية
العلاقة العاطفية

عندما تنهين علاقة عاطفية، من المهم أن تستغلي هذه الفرصة لبدء صفحة جديدة.. في كثير من الأحيان، لا يمكنكِ المضي قدمًا بعد الانفصال عن شريككِ، مما يسبب اعتراضًا في حياتكِ ويربطكِ بنقطة النهاية التي لا تستطيعين التغلب عليها حتى إذا حاولتي الدخول في علاقة جديدة..  لذلك سنوضح لكم عبر موقع صدى البلد كيفية تحقيق نجاح سريع في الانتقال والعيش دون تجربة ألم الانفصال، وفقا لموقع بولد سكاي.

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- تحرير الطاقة السلبية

عندما تتواصلين مع صديق قريب وموثوق به، سيكون ذلك مثل تحرير للطاقة السلبية وستساهم في توجيه الأمور إلى مسارها الصحيح دون تضخيمها.

- الإنصات للنصح

ويكون ذلك بعد الحديث مع شخص مُقرب لكِ، حيث ستتاح لكِ هذه الفرصة لتفسير حجم المشكلة والمشاعر الكبيرة التي تنتج بشكل أكبر من المعتاد ، ويكون النصح في هذا الحال مفيدًا لمساعدتك في تنظيم أفكارك والتحرر ببطء من الهوس غير الصحي بالشخص غير الملائم.

- ملء وقت فراغك

إذا كنت تعاني من الشعور بالفراغ وتفتقري لهدف حقيقي في حياتك، فسوف تجد نفسك في بيئة تشجع علي الأفكار السلبية وتضخيم المشاكل وتمنحها أهمية أكبر مما تستحق، لذا، من الضروري أن يكون لديكِ هدف يحتل وقتك ولا يترك فرصة للأفكار السلبية التسلل إلى تفكيرك.

- تحقيق نجاحات عملية

من الأهمية أن تتحققي نجاحات في حياتك بعيداً عن الجانب العاطفي، حيث ستجدين نفسك وسط أشخاص آخرين مهمين وملهمين، وتحديد الأهداف وتحقيق النجاحات في حياتك سيحررك من قيود العلاقات الفاشلة ، فهناك الكثير من الفتيات اللواتي كانوا يعانون من التعلق بشخص ما، وقد أصبحت حياتهن أفضل بكثير بعد أن انفصلوا عن هذا الشريك السام وتحرروا من تلك الأفكار السلبية.

- ممارسة الرياضات المختلفة

ممارسة النشاط البدني، حتى إذا كانت مجرد المشي، تعد وسيلة فعالة للتغلب على الأفكار السلبية والمشاعر المؤلمة.. ستشعرين بالحيوية وستكتسبين القوة للمضي قدمًا في حياتك ، بغض النظر عن الشعور السلبي الذي يسيطر علي تفكيرك.

- تذكري عيوبه دائماً

عندما تشعرين بالاشتياق للحبيب الذي تسبب لكِ في ألم وجراح، يجب عليكِ على الفور تذكير نفسك بعيوبه، وبالذكريات السيئة التي خذلتك فيها، وبالكلمات التي قالها لكِ والتي كانت السبب في جرح مشاعرك، وسيكون هذا مساعدًا لكِ للتخلص من الاشتياق والتوقف عن الحديث عنه.

العلاقات الفاشلة الطاقة السلبية علاقة جديدة تحقيق النجاح الانفصال

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