قبل التتويج|متسابقات ملكة جمال إندونيسيا يثيرن الجدل عبر إنستجرام بسبب المطالبة بـ«خلع ملابسهن»

أثارت مسابقة ملكة جمال إندونيسيا التي أقيمت في العاصمة جاكرتا الكثير من الجدل بمنشور عبر ستوري "انستجرام"، وذلك بسبب فضيحة مدوية بعد أن قامت 6 مشاركات بإبلاغ الشرطة بأن المنظمين قد قاموا بالتحرش بهن .

وقد جاءت الشكوى بعد أن طُلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة خلع ملابسهن وذلك لفحص بدني قبل يومين من بدء حفل التتويج.

في المقابل، نشر حساب ملكة جمال الكون، قال فيه "نحن على علم بالادعاءات المتعلقة بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا"، مشيرين إلى أنه تم أخذ مزاعم الاعتداء على محمل الجد مؤكدين أن توفير مكان آمن للمرأة يُعد من أهم أولويات المسابقة العالمية والتي تتأهل الفائزة فيها للمنافسة مع الأخريات للفوز بمسابقة ملكة جمال الكون، التي ستقام في سلفادور أواخر العام الجاري.