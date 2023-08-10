البورصة تربح 17.9 مليار جنيه خلال أسبوع

ربح رأس المال السوقي نحو 17.9 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليسجل إجمالي القيمة السوقية 1,202.6 مليار جنيه بما يمثل ارتفاعا بنحو %1.51.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند 17,710.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو %1.48 بينما سجل مؤشر 1.54% EWI 70EGX صعودا مغلقا الفترة عند 3,579.69 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 2,981.23 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped 30EGX فقد سجل ارتفاعا بنحو %1.75 مغلقا عند 21,499.27 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI 100EGX ارتفاعا بنحو %1.74 مغلقا الفترة عند 5,287.1 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,211 مليون ورقة منفذة على 362 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 4,511 مليون ورقة منفذة على 357 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 97.6 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 2.40 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة %88.7 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %4.5 و العرب على %6.8 و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 17.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %84.8 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب %7.3 و سجل العرب %7.9 و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,643.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,946.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.