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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 17.9 مليار جنيه خلال أسبوع

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي نحو 17.9 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليسجل إجمالي القيمة السوقية 1,202.6 مليار جنيه بما يمثل ارتفاعا بنحو %1.51.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند 17,710.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو %1.48 بينما سجل مؤشر 1.54% EWI 70EGX صعودا مغلقا الفترة عند 3,579.69 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 2,981.23 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped 30EGX فقد سجل ارتفاعا بنحو %1.75 مغلقا عند 21,499.27 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI 100EGX ارتفاعا بنحو %1.74 مغلقا الفترة عند 5,287.1 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,211 مليون ورقة منفذة على 362 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 4,511 مليون ورقة منفذة على 357 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 97.6 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 2.40 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة %88.7 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %4.5 و العرب على %6.8 و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 17.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %84.8 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب %7.3 و سجل العرب %7.9 و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,643.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,946.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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