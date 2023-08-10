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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ5 ملايين جنيه .. الداخلية تحبط ترويج 700 طربة حشيش بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 700 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.
 
جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.  


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جرام – مبلغ مالى).


بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,900,000) مليون جنيه تقريباً.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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