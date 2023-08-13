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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاش وحيدا ومات غريبا.. تفاصيل صادمة لوفاة خمسيني في مصيف جمصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد أن أعتاد الرجل الخمسيني على العيش بمفرده في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، إلا أنه بعد اشتداد حرارة الجو هذا العام، قرر أن يسافر إلى إحدى المصايف هربا من حرارة الصيف ليستمتع بأجواء البحر، ولكنه كما عاش وحيدا لم يجد من يذهب معه في هذه الرحلة، ليقرر السفر بمفرده إلى جمصة، واستئجار شقة، لتكون هذه أخر رحلة له، وذلك بعد أن توفى داخل الشقة، ليموت غريبا في مكان لا يعرفه فيه أحد. 

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مات وحيدا.. العثور على جثة شخص بالدقهلية

تفاصيل الواقعة

عثر عدد من أهالى جمصة بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص داخل شقه مستأجرة. 

تلقت مديرية امن الدقهلية، اخطارا من قسم جمصة يفيد بالعثور على جثة شخص  داخل شقة بمصيف جمصة.

وانتقل ضباط قسم جمصة للمكان، وتبين أن المتوفى يبلغ  53 عاما وتبين أنه مقيم بحلوان في القاهرة، وحضر بمفرده لقضاء فترة إجازة، إلا أنه لفظ أنفاسه داخل الشقة، تم اكتشاف الوفاة عقب انبعاث رائحة كريهة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى  جمصة وتحرر محضر بالواقعة.

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