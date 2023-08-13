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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعرض مغر.. نيمار يقترب بشدة من الهلال السعودي

نيمار
نيمار

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، من الانضمام لصفوف الهلال السعودي خلال الصيف الحالي. 

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:" قدم الهلال عرضا مهما لنيمار في الساعات الأخيرة، تصف المصادر ذلك بالعرض لضخم".

وأضاف:" يجري نيمار جونيور والهلال محادثات متقدمة مع الوثائق الرسمية المرسلة بالفعل إلى جانب اللاعب للفحص".

وتابع:" المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق كامل،  نيمار يغريه هذا العرض".

وأشار:" نيمار يعمل حاليا على الانفصال عن  باريس سان جيرمان".
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن نيمار طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.

نيمار الهلال السعودي الهلال فابريزيو رومانو باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا

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