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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك يخلع ملابسه ويتشاجر مع آخر بمدينة نصر.. والأمن يكشف التفاصيل

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدى ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (سائق مركبة "توك توك") وطرف ثان: (أحد الأشخاص) بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثانى لمركبة "التوك توك" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدى على الثانى باستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، مركبة "التوك توك" قيادته.. وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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