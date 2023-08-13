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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرابعة خلال 24 ساعة .. روسيا تسقط مسيرة أوكرانية جديدة في بيلجورود

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلجورود، هي الرابعة منذ مساء أمس السبت.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم اليوم الأحد في حوالي الساعة 13.30 إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت المسيرة فوق أراضي بيلجورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود وأخرى في كورسك في وقت سابق اليوم، وذلك بعد اعتراض مسيرة معادية في أجواء بيلجورود مساء أمس السبت.

وزارة الدفاع الروسية بيلجورود مسيرة أوكرانية تدمير مسيرة أوكرانية الدفاع الروسية

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