أخبار الفن| قصة بكاء المطربة حنان بسبب الاعتزال.. حقيقة اختفاء عادل إمام

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة اعتزال عادل إمام بعد الوعكة الصحية، صور حفيدة إجلال زكي وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، الكاتبة الدكتورة لميس جابر، بعيد ميلادها الـ 76 إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1947، ولها العديد من المؤلفات والأعمال الفنية أبرزها بالسينما فيلم مبروك وبلبل لزوجها الفنان يحيى الفخراني، وفي الدراما مسلسل الملك فاروق لـ الفنان تيم حسن ووفاء عامر.

تحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، المطربة حنان، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وتعد واحدة من نجمات الغناء في التسعينات، قبل أن تبتعد عن الوسط الفني بسنوات الاعتزال.

ولدت المطربة حنان في القاهرة يوم 13 أغسطس عام 1964، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وحازت على إعجاب الدكتورة رتيبة الحفني، واكتشفها الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية التي تطورت لتحمل اسم "الأصدقاء" وضمت الفرقة الفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، وحققت أغاني الفرقة انتشارا واسعا.

تحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، المطربة حنان، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وتعد واحدة من نجمات الغناء في التسعينيات.

أكدت المطربة حنان أنها لم تكن تنتوي الاعتزال ولكنها كانت تحتاج لفترة عام استراحة لأسباب خاصة في مقدمتها إبنتها، ولكن هذه الفترة امتدت لسنوات.

تحل اليوم، الأحد 13 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان سمير الإسكندراني، إذ ولد 8 فبراير عام 1938، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر ناهز 82 عامًا.

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان أنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة السينمائية.

تصدر الزعيم عادل إمام، قائمة البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، بعد انتشار شائعة اعتزاله ومرضه مجددا، وهي الشائعة التي تتكرر دوما في ظل غيابه عن الساحة.

ونفى المنتج عصام إمام - شقيق عادل إمام - ما تردد من شائعات حول اعتزال الزعيم، معربا عن غضبه بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر.

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بعد سخرية سمية الخشاب من أحمد سعد بعد طرح كليب أغانيته الجديدة "هلا بيك يامدلع" وياتى سخرية أو تلاسن سمية الخشاب ليس الأول بين النجوم حيث شهدت الساحة مثل هذه المواقف بين عدد من النجوم وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

أعلن المنتج محمد العدل، عن سرقة حساب المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.