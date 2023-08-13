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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

المطربة حنان
المطربة حنان

تحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، المطربة حنان، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وتعد واحدة من نجمات الغناء في التسعينيات. 

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المطربة حنان والاعتزال

أكدت المطربة حنان أنها لم تكن تنتوي الاعتزال ولكنها كانت تحتاج لفترة عام استراحة لأسباب خاصة في  مقدمتها إبنتها، ولكن هذه الفترة امتدت لسنوات.

وقالت “حنان” في حوار لها مع الإعلامية لميس الحديدي عبى قناة ON E الفضائية، إنه بالرغم من صعوبة قرار الابتعاد عن الغناء لكنها لم تعاني من نوبات اكتئاب لأنها شخصية قوية وليست ضعيفة ومسؤولة ولا تندم على قرار اتخذته.

وأضافت أنه بالرغم من قوتها  إلا أنها شخصية حساسة  قد تتأثر نفسياً لكنها لاتصل لمرحلة الاكتئاب لافتة إلى أن أصعب قرار اتخذته هو السفر  إلى ألمانيا بعد زواجها من زوجها طبيب العظام.

وتابعت حنان: «قرار السفر إلى ألمانيا لم يكن سهلاً ومكنتش تجربة لذيذة والعيشة هناك مش لذيذة أوي وتعرضت لصعوبات حتى تأقلمت».

واستكملت حنان: «طول الوقت كان الغناء بيوحشني ومافيش حاجة بتبسطني غيره، وزوجي طبيب وميعرفش أغاني غير ام كلثوم ومكنش يعرفني أنا لانه سافر ألمانيا بعد التخرج».

وعن قرار عودتها للغناء قالت حنان: «كإحتراف صعب ومستحيل الساحة مليئة بالأصوات الرائعة وبيحتاجوا يعافروا كتير عشان يوصلوا لان المنافسة صعبة، والغناء بالنسبة لي هواية وليس إحتراف والمنافسة دلوقتي صعبة».

 

أصعب قرار

كما قالت المطربة حنان خلال لقائها ببرنامج الستات، عبر قناة النهار الفضائية: «قرار اعتزالي كان أصعب قرار في حياتي.. وكان مفاجئ وقررت إني استمر عليه ومتراجعش فيه، وفضلت أبكي سبع سنين بعد قرار اعتزالي عشان معرفتش أرجع للغناء من جديد».

وأضافت حنان: «أنا من النوع لو أخذت قرار صعب أرجع فيه، والقرار صعب عليا جدًا وكان لا رجعة فيه، وسافرت خارج مصر بعد قرار اعتزالي بخمس سنوات».

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