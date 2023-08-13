أبطال أندية وادى دجلة يحصدون 331 ميدالية في التايكوندو وسباحة الزعانف

نجح أبطال أندية وادى دجلة، في تحقيق أرقام قياسية من حيث الفوز بأكبر عدد من الميداليات والكؤوس في لعبتي التايكوندو وسباحة الزعانف بإجمالي 331 ميدالية متنوعة، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة "دجلة" في اكتشاف المواهب بكل الرياضات، وتطوير مستواهم عبر الاستعانة بأفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية.



وحصد لاعبو سباحة الزعانف بوادى دجلة 41 ميدالية متنوعة ببطولة القاهرة الصيفية بواقع (9 ميداليات ذهبية، و18 ميدالية فضية، و14 ميدالية برونزية)، وحقق فريق 17 سنة كأس المركز الثاني بنفس البطولة، وفاز الدجلاوي يوسف أحمد يوسف، كأس أحسن سباح بالبطولة بمرحلة 19 سنة.

وفي لعبة التايكوندو، فاز فريق "دجلة" تحت 9 سنوات بإجمالي 60 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية-كروجي بواقع (17 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و35 ميدالية برونزية)، وتوج الفريق بـ4 كؤوس متنوعة بواقع كأس للمركز الأول، وكأسين للمركز الثاني، وكأس للمركز الثالث.

وحقق فريق وادى دجلة فرع محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أعلى عدد من الميداليات ببطولة الجمهورية للتايكوندو-كروجي بإجمالي 23 ميدالية بواقع 6 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و16 ميدالية برونزية، يليه فرع النخيل وحقق 11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات برونزية، وفازت فرق شيراتون، واللوتس، والمعادي بـ 6 ميداليات لكل فريق مقسمة بين ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية للأول، وميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية للثاني، وميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية للثالث.

وفي نفس البطولة، توج فريق التايكوندو بوادى دجلة (أكتوبر 2) بـ5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية، وفاز فريق فرع (أكتوبر 1) بـ3 ميداليات متنوعة.



وفي نفس السياق حصد أبطال وادى دجلة للتايكوندو، 230 ميدالية ببطولة الجمهورية للبومبزا "البراعم" بواقع 65 ميدالية ذهبية، و126 ميدالية فضية، و39 ميدالية برونزية.

فيما نجح الدجلاوي معاذ محمد سعيد، في التأهل لبطولة العالم بالبوسنة للتايكوندو، وذلك بعدما حصد المركز الأول في تصفيات منتخب مصر تحت 14 سنة.