بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن رئيس النيجر

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن عزم المجلس العسكري الحاكم في النيجر على اتهام الرئيس محمد بازوم بالخيانة العظمى "مقلق للغاية".

ودعت الأمم المتحدة، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم ودون شروط.

ومن جانبها، أعربت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الإثنين، عن قلقها وصدمتها إزاء نوايا محاكمة رئيس النيجر، محمد بازوم، بتهمة الخيانة.

وأكدت "إيكواس”، أن “تحركات المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة "بازوم" خطوة استفزازية جديدة”.

وقالت إن “بازوم سيبقى الرئيس المنتخب في النيجر ويجب إطلاق سراحه وإعادته لمنصبه على الفور”.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد رئيس الحكومة المعين من المجلس العسكري بالنيجر، علي الأمين زين، بالتغلب علىعقوبات إيكواس.