فشل جديد.. الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن الأزمة في النيجر

فشل مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الأفريقي في التوصل لاتفاق بشأن الأزمة في النيجر، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقرر مجلس السلم والأمن الإفريقي عقد اجتماع آخر دون تحديد الموعد، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي، أصدر في 30 يوليو الماضي، بيانا أعلن فيه عدم اعترافه بالسلطات في النيجر.

وعلق التعاون الأمني مع نيامي، ودعا الاتحاد الأفريقي جيش النيجر للـ"عودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوما، كما أكدت المنظمة أنها مستعدة لاتخاذ "كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين".

وتصاعد التوتر في النيجر بعد أحداث 26 يوليو الماضي، حيث احتجز الرئيس محمد بازوم في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد، ما دعا مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" إلى التهديد بالتدخل العسكري في النيجر للافراج عن الرئيس بازوم.