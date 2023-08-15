الحق ببلاش.. كيف تحصل على منحة في 11 جامعة| الأمريكية من بينها

تسعى الدولة إلى تقديم كافة التسهيلات للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة من خلال توفير منح جامعية فى كبرى الجامعات للمتفوقين من طلبة وطالبات الثانوية العامة 2023، سواء من خريجي المدارس الحكومية أو التجريبية أو المتفوقين، بالدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية.



منح للحصول علي البكالوريوس



منح جامعية عدة أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك بالتعاون بين الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تفاصيل منح وزارة التضامن الاجتماعي

يتم تقديم المنح لـ250 طالبا، من المتفوقين منحًا دراسية للعام الدراسي 2023-2024، للحصول على درجات البكالوريوس من عدد من الجامعات الشريكة بالمنحة.

وتتيح وزارة التضامن المنح الدراسية للحصول علي درجة البكالوريوس فى 11 جامعة تشمل ما يلي:-



- منحة للحصول علي درجة البكالوريوس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- كما تتضمن الجامعات التي يتيح فيها المنحة جامعة القاهرة

- وتشمل أيضا الجامعات التي يمكن الحصول علي منح بها جامعة الإسكندرية

- منح للحصول علي البكالوريوس فى جامعة عين شمس

- كما تتاح المنح فى جامعة أسيوط

- جامعة المنصورة

- جامعة أسوان

- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

- جامعة بدر بالقاهرة

- جامعة الجلالة

- جامعة العلمين الدولية.

ويعد هذا العام هو العام الرابعة على التوالي لدخول وزارة التضامن الاجتماعي الجامعات بقوة، حيث أصبح لها دور كبير في دعم العملية التعليمية.

وفى المرحلة الأولي من منح الوزارة تحملت التضامن كافة المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية متكاملة للطلاب المتفوقين والأسر محدودي الدخل أو ذوي الإعاقة.

طريقة التقديم على منح وزارة التضامن



ويمكن التقديم فى منح وزارة التضامن للحصول على درجة البكالوريوس من خلال الرابط الموجود على موقع الوزارة ثم ملء الاستمارة وإرسالها ليتم فحصها والتأكد من صحتها.



وعند قبول الطالب يتم إرسال اسمه إلي الجامعات ومن ثم تقوم بدورها بتبليغ الطلاب.

شروط التقديم فى منح وزارة التضامن

- يشترط للتقديم أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- كما يجب أن يكون الطالب مقيدًا إما في مدرسة حكومية أو تجريبية مصرية أو مدرسة متفوقين مصرية خلال مرحلة التعليم الثانوي، مع عدم قبول طلاب المنازل.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم الحصول على الشهادة الثانوية بمجموع لا يقل عن 85% في الدور الأول.

- يُسمح للطلاب ذوي الإعاقة من الشعبتين العلمية والأدبية.

- وفيما يخص للطلاب ذوي الإعاقة، عليهم تقديم تقرير طبي وتقرير تقييم نفسي مختومين من مستشفى حكومي.

ويهدف البرنامج إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض.