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برلمان

دينا هلالي تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "Start _ Up" لطلاب جامعة الإسكندرية

دينا هلالي، عضو مجلس
دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ

 اختتمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، فعاليات البرنامج التدريبى" Start _ Up"  لطلاب وطالبات جامعة الاسكندرية بكلية الأعمال جامعة الاسكندرية، الذي نظمته تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن أعمال مؤسسة ارتقاء للتنمية للتعريف بريادة الأعمال وتطوير مهارات الشباب على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق

 وجاءت كلمة "هلالي" في صورة تحفيزية للشباب لتشجيعهم على البدء في المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال باعتبارهم محرك أساسي في البناء والتنمية.

وقالت إن ختام البرنامج التدريبي “start up” أحد برامج مبادرة ريادي  بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، بمثابة بداية لرحلة فاصلة في مسار التمكين والتأهيل، حتى يتجسد لواقع بإعتبارهم شركاء الوطن في البناء والتنمية.

وأكدت أنه علي مدار ٦ أيام يتم اكتشاف تفاعل وحماس الشباب مع البرنامج كما يتبين أنهم أصحاب أفكار حقيقية تستحق الدعم مع استعراض البرنامج للمشروعات المقدمة منهم ومجهودهم في إخراج وطرح الفكرة وهو ما ستظل مؤسسة ارتقاء للتنمية داعمة له بقوة، موجهة الشكر والتحية للدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال.

كما توجهت بالشكر لمستشاري مؤسسة ارتقاء للتنمية والقائمين علي برنامج start “-up ومبادرة ريادي ببرامجها ومجالاتها المختلفة علي الجهد المبذول في دعم الشباب من بينهم انتوني عياد اسكندر مؤسس شركة SCala premium ,, “الشريك التنفيذي لمبادرة ريادي “براند ازاي “، دكتور ياسر  عادل  المدير التنفيذي لمؤسسة إرتقاء للتنمية، دكتورة ريهاف فوله إستشارى التدريب المؤسسى وريادة الأعمال بالمؤسسة والدكتور شريف عبد الغني، مدير البرامج التدريبية للمؤسسة، والدكتور علي الريفي استشاري التطوير بالمؤسسة، والدكتور أحمد عبدالمجيد استشاري التخطيط الاستراتيجي، والدكتورة لمياء الشافعي استشاري المشاركة المجتمعية بالمؤسسة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ريادة الأعمال كانت ضمن المجالات التي أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بها ضمن جهوده لإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات المتنوعة لمساندة الشباب وتزويد مهاراتهم، موضحة أنه حرص على تعزيز مكانة ذلك المجال في السوق المصري وتحفيز الإبداع حتى نصبح مركز إقليمي للابتكار، خاصة وأنها تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية والمحلية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب، كما أنها تستوعب الكثير من الفئات المجتمعية مثل الشباب والمرأة وغيرها حتى تصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.

وأضافت "هلالي"، أن هناك استعداد لدى القيادة السياسية للاستماع لكافة رؤى تطوير ذلك المجال وتوفير البيئة الريادية المناسبة لتكوين أجيال من رواد الأعمال في مراحل حياتهم المبكرة، وصولا إلى إنشاء شركات ذات مقومات وإمكانيات تساهم في دفع النمو الاقتصادي، وهو ما تجلى في اهتمام الحوار الوطني بأن يكون أولى جلسات لجنة الشباب عن ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن دعم نمو الشركات الناشئة ونشر ثقافة العمل الحر، ينطلق من وجود برنامج متكامل يتضمن توفير الخدمات التأهيلية والإرشادية للشباب وذوي الإعاقة، بما يساعدهم على تطوير نماذجهم الأولية أو التطبيقات التكنولوجية حتى تأسيس شركات ريادية ناجحة.

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية إن البرنامج التدريبي "Start_Up" لطلاب جامعة الإسكندرية بكلية الأعمال، تأسس على هذه الأهداف، لبناء قدرات الشباب الجامعيين في مجال ريادة الأعمال، ولتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإكسابهم المهارات اللازمة لكيفية بدء مشروع وتعريف الشباب بالإحصاءات التي توفر نظرة ثاقبة للصحة الاقتصادية ومدى سلامتها واستقراراها وتأمين التمويل اللازم، بالإضافة إلى مراحل دورة الأعمال، وأهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها رواد الأعمال، حتى تتحول الفكرة إلى مشروع حقيقي يولد المزيد من فرص العمل، والبدء في إدارة المشروعات بصورة صحيحة، مؤكدة أن البرنامج سعى لإثقال وإنماء خبرة الشباب بالأشكال المعرفية والتطبيقية المختلفة وتبادل الرؤى حول أي تحديات تواجه رواد الأعمال

دينا هلالي مجلس الشيوخ Start Up جامعة الإسكندرية

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