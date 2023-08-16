رئيس مدينة رأس غارب يتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحي

تفقد ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تفقد معمل المياه والأحواض ونظافتها وتطهيرها بشكل دوري، والتأكد من تنقية المياه وتقديم مياه صالحة صحية للمواطنين.

كما تفقد محطة المضخات، والتأكد من عمل المضخات بكامل طاقتها لضمان وصول المياه لجميع المواطنين، مشددا على التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لشكواهم وتلبية مطالبهم فورا.

وفى سياق آخر، تفقد نديم، منطقة عمارات أبوالنصر القديمة، للبدء فى تجديد وإحلال خطوط مياه الشرب، مع العمل على تحويل أماكن الخزانات فى أحواض خلف العمارات، بالتعاون مع الملاك حفاظا على أساسات العمارات وحياة المواطنين، وبدء أعمال تطوير الشوارع بالمنطقة.