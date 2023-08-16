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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: مبادرة المشروعات الخضراء رائدة في مجال التنمية المستدامة

صدى البلد

أكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعتبر رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء ؛ لجذب الاستثمارات اللازمة في ضوء الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ والسفير هشام بدر المنسق العام رئيس اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء الذكية ،اليوم الأربعاء ، الندوة التدريبية المختصة ببحث ومناقشة المشروعات المشاركة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الوطنية الثانية للمشروعات الخضراء.
قال المحافظ - خلال كلمته - إن الدولة تولي ملف المشروعات الخضراء اهتمامًا بالغا ، موضحا أن المحافظة شاركت في المرحلة الأولى للمبادرة بعدد 88 مشروعًا، وتم اختيار 6 مشروعات منها للتصفية النهائية، وفاز أحد هذه المشروعات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.
وتشارك محافظة الإسماعيلية حتى الآن، في المرحلة الثانية من المبادرة بعدد 103 مشروعات بمختلف الفئات الستة .
ومن جانبه ..أكد السفير هشام بدر عن سعادته البالغة بزيارة المحافظة ، مؤكدا أن المحافظة كان لها حضورا متميزا خلال المبادرة في نسختها الأولى وفاز منها مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، والذي يعد من أهم المشروعات والتي نفخر به خلال لقاءاتنا الدولية.
وأشار بدر إلي أن استمرار المبادرة يؤكد على زيادة الوعي لدى المواطنين نحو قضية تغير المناخ، وجعلهم جزء من التطور الحاصل في مجال الاهتمام بالبيئة والمناخ لتحسين جودة الحياة.

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