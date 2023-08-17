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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حوار الرئيس مع جماهير مطروح كشف وعى المصريين وقدرتهم على تخطى الصعاب

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة مطروح وإجراء حوار مفتوح مع أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدى براني، مؤكدًا أن حوار الرئيس السيسى مع أهالى وكبار العائلات بمطروح كان فى قمة الديمقراطية وكشف عن الوعى الكبير لدى المصريين لمواجهة التحديات والصعاب التي تواجه مصر.

 

ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على استجابته الفورية لجميع مطالب أهالي وجماهير مطروح حراس مصر الشرفاء لبوابة مصر العربية معتبراً الاستقبال الحافل والتاريخي للرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قبل أبناء الشعب المصري.

 

وقال الدكتور محمد سليم إن الحوار بين الرئيس السيسى وابناء وجماهير مطروح والذى حظى باهتمام واسع النطاق من الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية أكد على قضية فى غاية الأهمية وهى وعى كل المصريين بالمخاطر والتحديات التى تواجه مصر داخلياً وخارجياً مؤكداً أن جماهير وأهالى تحدثوا بلسان كل المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية  داخلياً وخارجياً.

 

ووجه الدكتور محمد سليم التحية لأهالينا بمطروح وبراني والسلوم على وعيهم الحقيقى والكبير بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين مؤكداً أن الرئيس السيسى كان كعادته دائماً حريصاً كل الحرص على مصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية للخروج من الأزمة . 

محمد سليم عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب مطروح السلوم

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