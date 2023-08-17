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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكرم الشافعي أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

نجح أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية،  بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بمقعد منصب أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية.

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يشار الي فوز  أحمد الوكيل في الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، برئاسة الاتحاد  وذلك خلفا للمهندس إبراهيم العربي وذلك عن الفترة 2023-2027.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية و رؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والعاملين بها، بالتهنئة، إلى أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، لتولي سيادته منصب امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية - وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للإتحاد لإنتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة "2023 - 2027".

وتضمن المجلس بالكامل بالتزكية : الاستاذ أحمد الوكيل رئيس، الوزير الدكتور هانى محمود نائب اول، الاستاذ عمرو أبو العيون نائب ثان، المهندس محمد سعدة سكرتير عام، الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق، الاستاذ أكرم الشافعى أمين صندوق مساعد.

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