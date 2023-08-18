بركات: قلقان على الإسماعيلي في الموسم الجديد

أكد محمد بركات أنه قلق على الإسماعيلي في الموسم الجديد رغم التعاقد مع مدرب قدير بقيمة إيهاب جلال.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الإسماعيلي يحاول بناء فريق جديد ومنح الفرصة لبعض الناشئين خاصة مع إيقاف القيد.



وأضاف:" الإسماعيلي لديه أزمة بسبب رحيل 4 أعمدة أساسية من تشكيلة الفريق الأصفر خاصة باهر المحمدي ومحمد الشامي الذين رحلا إلى المصري البورسعيدي بجانب سيرجي آكا وأحمد مدبولي الذين انتقلا إلى البنك الأهلي".



وتابع:" رحيل هذا الرباعي سيؤثر على قدرات الإسماعيلي بلا شك خاصة أنه لا يوجد تدعيم للفريق لتعويضهم".