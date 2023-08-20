بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

يبحث النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عن مهاجم جديد، وألقى أنظاره على المهاجمين في القارة الأوربية، حيث بات البلجيكي لاندري ديماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، واحدا من من الأسماء المتداولة لقيادة هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لاندري ديماتا

هل أصبح لاندري ديماتا مهاجم الاهلي؟

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن لاندري ديماتا، رفض الانتقال للنادي الأهلي رغم أن النادي قدم عرضا مغريا.

وأضاف الصحيفة إن ديماتا يمتلك عروض أوروبية ومن المقرر حسم وجهته خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من من رواية الصحيفة الإسبانية، إلا أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب من الأساس، عكس ما تم تداوله في الآونة الأخيرة.

ويسعى النادي الأهلي لحسم صفقة المهاجم سريعا، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، خاصة بعد رحيل محمد شريف وشادي حسين.

معسكر النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي قرر إقامة معسكر خارجي بالنمسا بداية من يوم ٢٨ أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد ، ويستمر المعسكر حتى يوم ٦ سبتمبر المقبل.

واستقرت إدارة الأهلي على السفر إلى النمسا عن طريق طائرة خاصة، وينهي الجهاز الإداري في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويعود الأهلي لمرانه يوم 24 أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.

وغادر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي القاهرة، أمس، متوجهًا إلى النمسا، في رحلة تستغرق 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

الأهلي

3 صفقات تحلم جماهير الأهلي بالتعاقد معها

ويأتي من ضمن أبرز هؤلاء اللاعبين الذي تحلم جماهير القلعة الحمراء بالتعاقد معها من قبل بطل أفريقيا :

أحمد فتوح



يعتبر أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك هو مطلب أساسي للغاية من جانب جماهير الأهلي خاصًة أنه يرفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع القلعة البيضاء الأمر الذي سيسهل عملية انتقاله للمارد الأحمر.

أحمد السيد زيزو

ويعد زيزو جناح نادي الزمالك من المطالب “المُلحة” من جانب جماهير الفريق الأحمر للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

جوستافو دا سوزا

لايزال جماهير الأهلي إلى جانب السويسري مارسيل كولر يتمنون بشدة إنهاء ملف التفاوض مع فريق هيونداي الكوري الجنوبي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا.