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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: قطع المياه عن عدد من قرى الصف لمدة 6 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى ( عرب الترابين – أبوحمود – أبوعريضة ) بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع ، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 مساء الجمعة الموافق 25/8/2023 وحتى ال 6 صباح السبت الموافق 26/8/2023.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للإلتزام بالموعد المحدد للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء.

وتشير محافظة الجيزة ، إلى أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى قرى ( غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق).

وتؤكد المحافظة بأن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

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